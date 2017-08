Policia identifica autor do assassinado do engenheiro agrônomo

A policia chegou ao autor do assassinado do engenheiro agrônomo Sebastião Mauro Fenerich, 69 anos. O engenheiro foi encontrado carbonizado dentro do porta-malas do veiculo HB20 no último dia 10 de julho.

O engenheiro foi morto pelo seu amigo de 56 anos que o ajudava em uma cobrança de dívida. Na delegacia o suspeito confessou que no dia do crime a vítima e ele teriam saído para realizar uma cobrança. Não encontrando o devedor o engenheiro Sebastião se irritou.

De acordo com o delegado, o perfil ‘agressivo’ de Sebastião já havia sido descoberto no decorrer das investigações.

O amigo tentou acalma-lo e afastou o engenheiro do portão neste momento Sebastião teria iniciado uma briga. No meio das agressões Sebastião foi atingido por um soco no rosto e na sequência bateu com a cabeça no chão. O suspeito tentou socorrer mas foi ameaçado de morte.

Após algum tempo Sebastião foi colocado no carro e o suspeito começou a vomitar sangue e não resistiu ao ferimento e morreu no automóvel. Na sequência o homem teria dirigido até o Jardim Seminário e colocado fogo no carro com a vítima no porta malas.

O delegado informou que o depoimento do suspeito não foge da linha de investigação. Mas todas as informações serão apuradas até o fechamento do inquérito policial.

Um segundo envolvido já foi identificado pela policia e deve ser ouvido em breve.

Comentários