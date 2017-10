Polícia investiga denúncia de abuso sexual em bairro da Capital

Está sendo investigado pela Depac um possível abuso de oito crianças no bairro Los Angeles. De acordo com Sergio Lauretto, titular da Depac as vítimas e o suspeito moram no mesmo local.

A polícia teve conhecimento do caso no começo desta semana depois da queixa de um menino de 12 anos. O garoto passou por exames e de acordo com a investigação os abusos foram comprovados. O suspeito seria um homem de 45 anos. De acordo com a denúncia da mãe o suspeito levava dinheiro para as crianças e cometia os abusos. Ainda em depoimento a mãe relatou que questionou o filho sobre os abusos mediante os boatos que estavam sendo espalhados no bairro.

Os investigadores na manhã de hoje (19) iniciaram diligência e buscaram testemunhas. O suspeito será ouvido nos próximos dias.

A Polícia investiga o caso como estupro e favorecimento a prostituição, já que era oferecido dinheiro as vítimas.

