Polícia Militar outorga medalha Tiradentes e forma novos Cabos

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul outorga, na quarta-feira (19), personalidades civis, militares e membros da corporação com a Medalha Tiradentes e, na ocasião, também acontece à formatura de 202 novos Cabos do polo de Campo Grande. A solenidade especial acontece a partir das 08h30min, no Centro de Eventos Albano Franco, Avenida Mato Grosso, 5017 Carandá Bosque, Campo Grande.

Símbolo da luta pela liberdade e defensor dos direitos individuais e da sociedade, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, era militar e sua história de vida inspira policiais militares do País. O alferes é exemplo de abdicação dos interesses pessoais por um bem maior. Assim também é a história do policial militar, que diariamente arrisca a vida para defender o cidadão.

Os novos cabos da PM entregues à população sul-mato-grossense passaram por curso de formação oferecido no Centro de Formação de Praças da Polícia Militar durante 06 meses. Os militares vão fortalecer a segurança pública na capital e também nas cidades do interior.

Entre as autoridades que já confirmaram presença consta o Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa e o Comandante-Geral da PMMS, Waldir Ribeiro Acosta.

OUTROS POLOS

Como parte da valorização da carreira dos policiais militares, outras solenidades de encerramento de Curso de Formação de Cabos ainda acontecerão este mês nos polos de Dourados, Aquidauana e Paranaíba, respectivamente, 76, 46 e 44 formandos, totalizando 368 novos Cabos.

Assessoria de Comunicação Social da PMMS

Comentários