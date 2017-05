Polícia revela causa da morte de Belchior

O cantor e compositor Belchior morreu na madrugada de ontem (30/04), em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, enquanto dormia. De acordo com Luciano Menezes, delegado responsável pela investigação da causa da morte do artista de 70 anos.

A polícia concluiu que o artista, encontrado por sua esposa na sala de estar da casa onde morava, perdeu a vida após uma dissecção da aorta, ou seja, uma ruptura da parede da principal artéria do corpo humano, causando grande sangramento.

Edna Prometeu, parceira do veterano, disse em depoimento que o amado não tinha problemas de saúde e não tomava medicamentos. Revelou também que ele apenas reclamou de frio e dor nas costas na noite do último sábado (29/04).

