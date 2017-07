Polícia suspeita que corpo achado carbonizado em HB20 é de morador da Vila Planalto

A Perícia da Polícia Civil esteve na noite de (10) na casa do agrônomo aposentado Sebastião Mauro Fenerich, de 69 anos, dono do Hiunday HB20 que foi incendiado com um corpo no porta malas. A casa fica localizada na Rua José Bonifácio na Vila Planalto em Campo Grande,

O carro foi localizado em chamas no fim da tarde de ontem (10), na Rua Corguinho, no Jardim Seminário, em Campo Grande.

O corpo carbonizado pode ser do aposentado que está desaparecido e morava sozinho, em uma casa que fica aos fundos de outra residência de sua propriedade, que ele alugava. Vestígios da roupa da vítima são as mesmas encontradas em fotos nas redes sociais de Sebastião.

Os policiais na residência da vítima se depararam com alguns objetos e móveis revirados. E alguns pertences fora subtraídos. Outros pertences da casa também podem ter sido subtraídos.

Na residência, foram encontrados duas armas, uma espingarda calibre 12, um revólver calibre 38 e munições. Um notebook, talões de cheque e demais objetos também foram levados à perícia. Testemunhas relataram que viram o aposentado sair de casa por volta das 10 horas da manhã.

O carro, o HB20 foi visto entrando na casa de Fenerich entre às 14h e 15h. De acordo com a Polícia Civil, caso seja do aposentado, o corpo encontrado carbonizado, Sebastião pode ter saído inconsciente de sua casa, já no porta malas.

Um filho do aposentado que mora em São Paulo (SP) está vindo para Campo Grande. Será feito exames necroscópicos, de arcária dentária e DNA do corpo.

