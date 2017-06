Policiais acampados em frente à Governadoria recebem apoio da CSB

O acampamento de policiais civis em frente à governadoria, em protesto ao Governo do Estado pelo não cumprimento dos compromissos firmados com a categoria, antes e depois de assumir o governo, recebeu a visita do presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros – CSB, José Lucas da Silva, que se solidarizou com o movimento que pede, entre outras coisas, melhorias salariais e de carreira.

Os policiais informam a José Lucas da Silva, que o governador Reinaldo Azambuja informou, na sexta-feira (9) que “tentará” conceder algum percentual de reajuste salarial linear e que pediu prazo até 3 de julho para apresentar uma proposta ao Sinpol-MS (Sindicato dos Policiais de Mato Grosso do Sul). Informaram também que mesmo diante dessa informação, os policiais decidiram permanecer acampados em frente à Governadoria até que seus pleitos sejam atendidos.

“A luta por conquistas se faz assim, com perseverança e muito trabalho. Mesmo nesse período de chuva e frio, os policiais estão certos em manter a manifestação e têm todo nosso apoio e, com certeza apoio da opinião pública e a comunidade em geral”, afirmou José Lucas.

Comentários