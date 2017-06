Policiais acampados recebem apoio do Comitê Estadual Contra as Reformas

Os policiais civis acampados em frente à Governadoria há mais de uma semana, em protesto ao não cumprimento de alguns acordos, salariais inclusive, por parte do Governo do Estado, receberam hoje cedo a visita e a solidariedade lideranças sindicais que integram o Comitê Estadual Contra as Reformas Previdenciária e Trabalhista.

“Estamos juntos nessa luta por melhores condições de trabalho e de salário aos nossos policiais”, afirmou Elvio Vargas, um dos líderes do Comitê, que chegou logo cedo, junto com José Lucas da Silva, coordenador regional da CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros), Webergton Sudário, presidente da Fetricon, José Abelha Neto, do Sintracom e outros sindicalistas, para um café da manhã em pleno acampamento dos policiais, no canteiro da avenida em frente à Governadoria.

Apesar do governador Reinaldo Azambuja ter sinalizado para a categoria que vai discutir o assunto somente em julho, os policiais resolveram permanecer no local até que as medidas, acordadas com o governador antes e depois de sua eleição, sejam cumpridas.

Os sindicalistas do Comitê Contra as Reformas foram recebidos por Giancalor Miranda, presidente do Sinpol/MS (Sindicato dos Policiais de Mato Grosso do Sul), Max Dourado, diretor jurídico da entidade e dezenas de outros policiais e lideranças sindicais do Sinpol.

