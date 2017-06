Policiais Civis arrecadam agasalhos para doação

Começa hoje (21) a campanha de arrecadação de agasalhos organizada pelos policiais civis. As doações podem ser feitas no acampamento montado em frente à governadoria, no Parque dos Poderes, e na sede da entidade em Campo Grande. São bem-vindos cobertores, agasalhos infantis e adultos em bom estado de conservação.

“É natural dos policiais civis o espírito solidário e de fazer o bem ao próximo. Queremos dar o conforto e o calor necessário àqueles que não têm condições necessárias para se aquecer no inverno que começou hoje”, declarou o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda. Desde o dia 07 de junho os policiais civis estão acampados em frente à governadoria em protesto ao governo do estado que não cumpriu os compromissos firmados com a categoria e neste período já enfrentaram dias frios e chuvosos. A arrecadação encerrará no dia 10 de julho e as doações serão entregues às entidades de assistência social.

Comentários