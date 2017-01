Policiais Civis e Agentes penitenciários fazem paralisação no Rio de Janeiro

Diante de pagamentos atrasados, agentes penitenciários e as categorias da Policia Civil do Rio entre eles os inspetores e papiloscopistas, anunciaram paralisação por tempo determinado a partir da terça-feira (17). Decisões esta tomadas após assembleias das categorias.

Os servidores da Polícia Civil fazem uma paralisação de 72 horas até que o Estado regularize o pagamento dos salários atrasados. Eles também cobram o pagamento do décimo terceiro, horas extras e premiações por metas alcançadas. Os atrasos ocorrem desde o segundo semestre de 2015.

Categoria ameaça realizar greve caso o governo não pague os atrasados dentro do prazo de 72 horas, segundo A Colpol (Coligação dos Policiais Civis) do Rio.

Dentro do prazo estabelecido pelos grevistas, apenas 30% do efetivo trabalhará com o objetivo de manter o atendimento nos serviços essenciais, como prisões em flagrante, remoção de corpos de vias e a ocorrências de homicídio.

No decorrer da assembléia, foi determinada uma paralisação automática no 6º dia útil do próximo mês caso o governo não faça o depósito na data estipulada.

Os agentes penitenciários também iniciaram uma paralisação terça-feira (17) por tempo determinado em todo o sistema penitenciário do Estado. Eles exigem o pagamento do salário de dezembro, do décimo terceiro e das horas extras do segundo semestre de 2016, além das gratificações de 2015.

Comentários