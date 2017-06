Policiais civis e Bombeiros protestam contra reajuste zero em frente a governadoria

Membros da ACS/MS se reuniram, na tarde de hoje (5), em frente ao prédio da governadoria, em forma de protesto contra o reajuste zero anunciado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

O presidente da ACS/MS, Edmar Soares da Silva, informou que o protesto, reuniu cerca de 100 servidores, visa pressionar o governador a dar uma resposta aos militares em relação ao anúncio de reajuste zero. “No evento de entregas de viaturas em Dourados o governador disse que o PIB teve um crescimento de 4%, mas isso não reflete na questão salarial. Se houve crescimento, por que não tem dinheiro para o reajuste?”, questionou.

De acordo com Edmar, no momento, a maior exigência da categoria não é o reajuste, mas sim o cumprimento do que foi acordado no ano passado, que é o programa de verticalização de cabos, soldados, sargentos e sub-tenentes. “Queremos a reposição inflacionária de 4,99%, além do pacto de verticalização. Não adianta só dar viaturas novas e armas, o policial precisa de dignidade no salário para desenvolver as funções”, ressaltou.

O coronel Alírio Villasanti no ato do evento fez duras críticas ao governo de Azambuja e chegou a citar os escândalos em que o nome do governador está envolvido.

Giancarlo Miranda, presidente do Sinpol-MS, que também apoiou a manifestação, a categoria foi vítima de um estelionato eleitoral. “Na campanha foram prometidas coisas que não estão sendo cumpridas”, disse o sindicalista.

Comentários