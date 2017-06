Policiais civis fazem manifestação durante entrega de viaturas em Coxim

Na manhã desta segunda-feira (12), os policiais civis fizeram uma manifestação pacífica durante a solenidade de entrega de viaturas pelo governo do estado no município de Coxim. Conforme deliberado pela classe na última sexta-feira (09), o sindicato comparecerá aos eventos em que o governador Reinaldo Azambuja estiver presente com o intuito de demonstrar a insatisfação com a política de desvalorização dos policiais civis. “Novamente, o governador tem mentido para população, colocando na imprensa que a maioria dos policiais civis tem boa remuneração. Promoção funcional e salário em dia são deveres do Estado e não enxergamos isso como benefício algum”, destacou o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda. A entidade alerta que continuará cobrando que o governo estadual cumpra os compromissos firmados com a categoria. Há seis dias os policiais civis estão acampados em frente à governadoria e prometem ficar até que o governador os atenda.

