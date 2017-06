Policiais Civis informam a população sobre motivo de protesto em frente à governadoria.

Neste domingo (11), os policiais civis, que estão acampados em frente à governadoria, conversaram com as pessoas que frequentam o local aos finais de semana sobre o motivo da mobilização e receberam o apoio de muitos cidadãos que entenderam a reivindicação. Os manifestantes também distribuíram frutas e água aos corredores no intuito de apoiá-los. “Somos parceiros dos cidadãos, também estamos aqui lutando pelo direito deles de ter uma Segurança Pública de qualidade que combate à corrupção e a criminalidade crescentes em nosso estado. Somente com Policiais Civis valorizados, a sociedade estará mais protegida”, destacou o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda.

Durante a manhã de Domingo (11), a diretoria do sindicato também distribuiu jornais da Revista Boca do Povo na Av. Afonso Pena juntamente com a equipe de jornalismo da Redação, no centro de Campo Grande, com informações sobre o protesto pacífico.

Comentários