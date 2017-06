Policiais Civis protestam acampados em frente à governadoria.

Os Policiais Civis iniciaram, hoje (07), um acampamento por tempo indeterminado em frente à governadoria em protesto ao governo do estado que não cumpriu os compromissos firmados com a classe assinados em 2014, durante a campanha eleitoral, e ratificados em 2016 pelos secretários Eduardo Riedel e Carlos Alberto Assis. “Vamos permanecer aqui dia e noite, até que o governador atenda à categoria”, destacou o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda.

O grupo está preparado para passar vários dias no local e já instalaram tendas, barracas para dormir e banheiros químicos. Foi montada uma escala de rodízio para que o atendimento à população não seja prejudicado durante a manifestação. “Vamos protestar pacificamente, mostrando nossa indignação pelas falsas promessas. Não temos mais como confiar em um governo que só mente e não valoriza aqueles que estão nas ruas combatendo a criminalidade com as próprias vidas”, concluiu Giancarlo.