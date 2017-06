Policiais de folga evitam furtos e suspeitos são detidos

Dois furtos fora evitados por policiais que estavam de folga em regiões diferentes da Capital, na noite de ontem (22). Em ambos os casos, os autores foram flagrados enquanto tentavam fugir com televisões e até equipamentos fotográficos, de uma residência do Jardim Aero Rancho e buffet na Avenida Salgado Filho.

Uma adolescente de 17 anos e um homem de 26, tentavam levar cerca de R$ 30 mil em equipamentos de um buffet quando foram surpreendidos pelo policial militar. Por volta das 23 horas o PM foi até a casa da sogra para buscar a filha de dois anos e quando saia do local com a menina percebeu uma movimentação do estabelecimento, que estava fechado.

Quando os suspeitos saiam do prédio do buffet com os produtos roubados foram abordados pelo policial que ‘deu’ voz de prisão e foram presos em flagrante. Eles levavam equipamentos fotográficos da empresa e uma televisão. O prejuízo segundo o proprietário do local seria de aproximadamente R$ 30 mil.

O segundo caso ocorreu no Jardim Aero Rancho. De acordo com a polícia, várias denúncias de arrombamentos a residência haviam sido registrados naquela região. Contudo por volta das 18 horas de ontem (22), depois dos vizinhos ouvirem barulhos estranhos na casa da vizinha, um policial militar flagrou a ação de dois suspeitos.

Segundo a polícia os furtos na região ocorriam geralmente durante o dia, depois que os suspeitos chamavam pelos proprietários e percebiam que não havia ninguém em casa.

Neste caso, um adolescente, também de 17 anos, foi o responsável por arrombar e entrar na casa. Ele saia com duas televisões quando foi abordado pelo militar de folga. O comparsa dele, um rapaz de 23 anos, aguardava em frente ao endereço em um Toyota Corolla e fugiu assim que percebeu a apreensão do jovem.

Na delegacia, em depoimento, o adolescente apontou a polícia a possível localização do motorista do carro e horas depois o suspeito foi preso em Bairro Guanandi. Todos os objetos foram recuperados e entregue a família. Os dois casos foram registrados na Depac Piratininga.

