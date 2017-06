Policiais e bombeiros rejeitam reajuste zero e marcam manifestação para hoje

Policiais militares e bombeiros de Mato Grosso do Sul rejeitaram, durante assembleia geral nesta sexta-feira (02), a proposta do Executivo de reajuste zero e repactuação dos acordos firmados com a categoria em 2016.

Assim, os servidores decidiram marcar uma manifestação para a próxima segunda-feira (06), a partir das 15h, em frente à Governadoria.

Segundo o presidente da ACS (Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul), Edmar Soares da Silva, a categoria pleiteia, pelo menos, a reposição inflacionária, além de ganho real nos salários, retroativo a maio de 2017. “Os compromissos assumidos em 2016 não podem, de maneira alguma, ser repactuados”, afirmou.

Durante a semana, a ACS ainda irá manter informativos na mídia para manter a tropa informada sobre os passos da negociação salarial.

A assembleia aconteceu na sede do Sinpol (Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, e reuniu ainda representantes da ABSS (Associação Beneficente dos Subtenentes e Sargentos), Aspra (Associação de Praças) e AOFMS (Associação dos Oficiais Militares).

Jeozadaque Garcia

Assessoria de Imprensa da ACS

