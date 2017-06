Policiais evitam roubo após lerem mensagens trocadas pelo WhatsApp

Infelizmente a tecnologia e os aplicativos de celulares estão sendo usados para a pratica de crime. Desta vez Policiais Civis evitaram um roubo que estava sendo marcado e planejado por meio de mensagens em grupo do aplicativo WatsApp.

A Polícia descobriu depois da prisão de Maike Caetano, de 20 anos, que se envolveu em confronto com a PM na tarde de ontem (19), em Campo Grande. O comparsa dele, José Bruno dos Santos Azevedo, 23, foi morto.

Os Policiais do SIG por volta das 1h40 foram chamados pelo delegado para analisarem o celular apreendido com Caetano. Durante a ‘varredura’ no celular o grupo de policiais descobriram um grupo recém criado no WhatsApp em que os participantes combinavam roubo a residência na segunda-feira (19). Conforme as mensagens trocadas, eles levariam caminhão, caminhonete e motocicleta da vítima.

Mediante envio da localização do roubo pr um dos integrantes do grupo os investigadores e outros policiais do Batalhão de Choque se dirigiram ao local indicado e conseguiram evitar o roubo.

Porção de droga e outro celular foram apreendidos.

