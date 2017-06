Policiais já em protesto ao ‘reajuste zero’ acampam em frente da Governadoria de MS

30 policias civis iniciaram hoje (07) uma acampamento em frente à sede da Governadoria de MS, no Parque dos Poderes em Campo Grande. Os manifestantes estão com tendas e estrutura organizada e prometem ficar no local até que o governador resolva dialogar.

O ‘protesto pacífico’ é uma reação ao já declarada ‘reajuste zero’ do governo de Mato Grosso do Sul para os servidores estaduais.

Giancarlo Miranda, presidente do Sinpol-MS explicou que toda a categoria foi convocada. Com a presença de policiais do interior do Estado, cerca de 4 mil pessoas foram chamadas para participar. São 3 tendas e até banheiros químicos improvisados no local. Uma viatura da Polícia Militar monitora o acampamento.

E ainda comentou que “Não tem previsão para sair, vamos ficar até a hora que o governo dialogar. Eles vão se revezar, vai ter equipes de manhã, outras à tarde. É a melhor forma de protestar, sem prejudicar a população”.

Além do reajuste com reposição inflacionária, os servidores estaduais reivindicam melhorias na carreira. O presidente da Sinpol criticou também a entrega de 115 viaturas na 4ª fase programa ‘MS mais Seguro’.

“O governador prometeu e não cumpriu”, comentou, sobre uma reivindicação que de acordo com ele, vem desde 2005.

“O governo está fazendo muito alarde com a entrega das viaturas. Mas MS mais seguro começa com profissionais valorizados”.

Comentários