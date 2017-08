Policiais Militares e Cabos de MS ameaçam aquartelamento

A ACS (Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul) informou que há possibilidade de um aquartelamento caso a contraproposta do governo do Estado em relação ao reajuste não esteja de acordo com a categoria.

A greve dos policiais não pode ser feita, diante desse fato o aquartelamento será a medida adotada pelos policiais. Os policiais permaneceram dentro do comando sem a realização de rondas ostensivas na Capital.

A ACS informou que uma assembleia está agendada para a próxima semana. A categoria decidiu que até a próxima-sexta-feira (18) será o prazo final do Governo para uma contraproposta do Governo em relação ao reajuste salarial da categoria.

Por meio de nota o presidente da entidade Edmar Soares informou que “A categoria está insatisfeita não só com a proposta dada à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros, mas também com o tratamento desigual dado a outras categorias, o que nunca aconteceu. Uma medida mais radical pode ser definida na assembleia, mas quem decide é a tropa. A participação de todos os policiais, de soldado a coronel, é de suma importância”.

De acordo com a ACS o governo do Estado ofereceu um reajuste linear de 2,94% para todo o funcionalismo público, inclusive policiais militares e bombeiros, a partir de outubro. Contudo esta proposta desagradou os representantes dos militares, pois, no ano passado, o Executivo havia se comprometido em implantar a política de verticalização salarial da categoria.

A proposta da ACS era que o soldado no início de carreira receberia até 2018, 20% do rendimento de um Coronel em nível igual.

