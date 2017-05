Policiais resgatam mãe e filho vítimas de sequestro

A polícia resgatou na madrugada de hoje (22) em Campo Grande, duas vítimas de roubo e sequestro. De acordo com informações do DOF cinco pessoas foram presas por roubo e cárcere privado.

A mulher de 44 anos e o filho de 15 anos estavam amarrados e vendados em um imóvel na capital. O caso foi descoberto pela polícia por volta das 3h (de MS), durante uma abordagem de rotina do DOF, próximo à Maracaju/MS.

Um homem 31 anos e a mulher de 30 estavam com o veículo das vítimas e levantaram suspeita da polícia. Durante a abordagem nenhuma irregularidade foi encontrado durante a checagem da BMW x6 no sistema da polícia. Contudo o casa demonstrava bastante nervosismo o que chamou a atenção dos policiais. E também não sabiam informar a origem do carro e o motivo da viagem naquele horário.

Enquanto o casal aguardava na abordagem, policiais da sala-rádio ligaram para o proprietário do veículo e o homem informou que havia registrado boletim de ocorrência de desaparecimento porque a esposa e o filho tinham saído para ir ao shopping e não haviam retornado para casa até o momento.

O casal foi questionado pela polícia e confessaram que haviam furtado o carro horas antes e indicou o local do cativeiro, onde estariam as vítimas. Os suspeitos ainda afirmaram que usaram um carro preto para render as vítimas.

Os policiais do Dof repassaram a informação a policiais de Campo Grande, que localizaram o cativeiro e encontraram mãe e filho. No local, outros dois criminosos, de 24 e 31 anos, foram presos com um revólver calibre 32. Outra mulher também foi presa suspeita de participação nos crimes.

A polícia acredita que o veículo estava sendo levado para a fronteira, onde seria trocado por drogas ou armas.

A ação teve participação de policiais da Força Tática do 9º Batalhão de Polícia Militar e a 6ª Companhia Independente de Polícia Militar. Os cinco presos, a arma de fogo e o veículo das vítimas foram encaminhados para a DERF, na capital.

