Policial aposentado reage a assalto e prende bandido na Capital

Preso na noite de ontem (4) Átila Benedito de Paula, 30 anos, após tentar assaltar um bar na Rua Londrina, no bairro Panorama, em Campo Grande. Ele foi rendido e preso por uma das vítimas, um policial civil aposentado de 54 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava no balcão do estabelecimento quando Átila entrou apontando uma arma de fogo e exigindo o dinheiro do caixa, de forma agressiva. A vítima reagiu e conseguiu segurar o revólver do ladrão, que puxou o gatilho.

Na sequência os dois entraram em luta corporal e, com a ajuda de testemunhas, o policial civil conseguiu imobilizar o autor. Um comparsa de Átila estava aguardando do lado de fora em uma motocicleta vermelha, com capacete da mesma cor, mas fugiu do local.

Para atender a ocorrência foi acionado o Batalhão de Choque que ao chegar ao local encontro Átila amarrado em um poste da cobertura do comércio. A arma de fogo, um revólver calibre .32 de seis tiros, com duas munições no tambor, sendo uma intacta e outra picotada, foi apreendida.

O autor do crime apresentava várias lesões e foi encaminhado ao CRS Tiradentes para atendimento médico. Diante da gravidade dos ferimentos foi realizado apenas os primeiros curativos e posteriormente encaminhado a Santa Casa. Átila foi internado com escolta policial.

A vítima também ficou ferida, mas não há informações se precisou de atendimento médico. O caso foi registrado na Depac Centro, que procederá com as investigações.

