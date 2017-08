Policial civil cantor se apresentará no Festival do Sobá

O policial civil e cantor Helder Kohagura se apresentará no XII Festival do Sobá em Campo Grande neste sábado (12), às 19h. A colônia japonesa o convidou para participar do evento devido a sua relação forte e antiga com o público, pois foi ali que começou a cantar e a participar de diversos festivais de karaokê pelo Brasil, sendo campeão em alguns. Adepto de diversos estilos musicais, inclusive músicas japonesas, atualmente ele canta sertanejo e compõe suas próprias canções. “Convido meus colegas policiais civis e suas famílias a prestigiarem esse festival que já é tradicional de Campo Grande”, declarou.

Confira o trabalho de Helder Kohagura através das redes sociais.

https://www.facebook.com/heldercantor/

Contato: (67) 9 8112-4253

