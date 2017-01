Policial Federal é atacado com golpes de canivete por filho de policial

Confraternização entre amigos não acabou nada bem, pois uma mulher foi agredida um dos convidados ferido a golpe de canivete. O autor do crime é um rapaz de 25 anos, filho de um policial da reserva e vítima é da Policia Rodoviária Federal. O caso aconteceu ontem (29), em Campo Grande.

De acordo com o BO, a testemunha declarou que o casal estava brigando no banheiro, e quando ouviram gritos os amigos que participavam da festa se dirigiram até o local. Ao se aproximarem, o agressor saiu e a mulher e não foi divulgado se é namorada ou não do agressor, foi encontrada com o nariz sangrando.

No momento em amparava a vítima de violência doméstica, o PRF foi surpreendido pelo rapaz com golpes de canivete no tórax e abdômen. A vítima foi levada ao Hospital Regional em estado de saúde estável, segundo a polícia.

A Policia Militar foi ao local, mas o agressor havido se evadido. Pai do rapaz que é sargento da reserva disse que o filho se apresentaria a autoridades policiais hoje. A mulher que foi agredida denunciou o caso na delegacia da mulher.

