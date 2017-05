Policial federal é denunciado pelo MPF por homicídio doloso em Naviraí

O MPMS apresentou denúncia por meio da Promotora de Justiça Leticia Rossana Pereira Ferreira, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Naviraí (MS) ao Policial Federal, Alexandre Cavalcante de Oliveira, pela prática de um homicídio consumado e dois homicídios tentados, todos com dolo eventual, em razão de fato ocorrido no dia 13 de março deste ano no Município.

De acordo com a denúncia que por volta das 01h50, na Avenida Campo Grande, Centro, o Policial Federal, lotado no Rio de Janeiro, e que se encontrava de missão em Naviraí, conduzia uma viatura policial descaracterizada, em velocidade superior à permitida para o local. Diante da alta velocidade o condutor atropelou as vítimas Everton da Silva Pessoa, Bianca Pessoa de Oliveira e Milene Santos de Santana, causando a morte da primeira e lesões corporais nas outras duas.

As investigações apontaram que Alexandre havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente e depois de atropelar as vítimas e chegando a passar por cimas de Everton após o mesmo cair em cima do capô, empreendeu fuga do local. Só sendo identificado como autor dos delitos somente porque um dos retrovisores do veículo foi arrancado e permaneceu caído no local.

O procedimento agora aguarda a decisão do magistrado da Vara Criminal sobre o recebimento da denúncia.

