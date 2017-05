Policias Civil e Militar de Brasilândia são agraciadas com novas viaturas

O município de Brasilândia contará agora com mais duas viaturas, sendo uma para a Polícia Militar e outra para a Civil. O recebimento oficial dos veículos foi realizado na manhã da última terça-feira (30), em Três Lagoas e contou com a presença do prefeito Dr. Antônio, vereadores e representantes da segurança pública da cidade.

A ação de distribuir viaturas para as cidades faz parte do programa “MS Mais Seguro”, na qual o Governo destinou para os 79 municípios do estado mais de R$ 2,5 milhões em investimentos, para as Polícias Civil e Militar e para o Corpo de Bombeiros, com viaturas, armamentos e equipamentos.

Com a contemplação, Brasilândia entra na rota de investimentos em estruturas de segurança pública, uma vez que o Mato Grosso do Sul foi identificado, pelo Mapa da Violência, como terceiro estado mais seguro do País.

Na ocasião estiveram presentes o secretário de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa e prefeitos, vereadores e secretários municipais de diversos municípios da região.

Para o prefeito de Brasilândia, o investimento reforça ainda mais a segurança do município. “Com esses veículos teremos mais facilidade no sentido de combater a criminalidade. A Polícia Militar faz o trabalho ostensivo e preventivo e a Civil realiza o trabalho de investigação”, comentou.

