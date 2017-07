População campo-grandense ganha novo portal para reivindicações

São inúmeros os aplicativos que surgiram para auxiliar os órgãos públicos na organização da cidade, não fugindo dessa “onda” Campo Grande ganha um novo portal, o Solicita CG, para reinvindicações que vão desde tapa-buraco a melhorias na iluminação e limpeza da cidade.

Com apoio do vereador Odilon de Oliveira (PDT) os pedidos chegam por meio do e-mail da equipe de assessoria do mesmo, que protocola as solicitações e encaminha para os órgãos responsáveis. Segundo Odilon, esta plataforma surgiu para auxiliar e facilitar na hora da população reivindicar por melhorias para seu bairro ou sua rua.

Ainda segundo o vereador, “os pedidos são muitos e se não existir uma organização alguns podem passar despercebidos ou esquecidos, com a plataforma fica mais fácil de organizar também”, ressalta.

Para acessar é simples, basta clicar no link: solicitacg.com.br , clicar em Nova Indicação, inserir seus dados e informar quais são as melhorias que está buscando.

