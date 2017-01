Por causa de ataques, exame da OAB é adiado em Natal e Mossoró

Prova prática aconteceria no próximo domingo (22).

Oito municípios do RN registraram ataques a ônibus e prédios públicos.

A prova prática do Exame de Ordem da OAB que aconteceria no próximo domingo (22) foi adiada nos municípios de Natal e Mossoró por causa dos recentes ataques criminosos que aconteceram em oito cidades do Estado. Em nota, a OAB informou que a nova data para realização da prova ainda não foi definida.

Em nota, a OAB considerou que a onda de violência “comprometeu os meios de transporte indispensáveis para o deslocamento dos candidatos aos locais de prova nas duas cidades, já que diversos ônibus e outros veículos foram incendiados nos últimos

dias”.

Onda de violência

Desde quarta-feira, uma série de ataques criminosos varreu Natal e outros oito municípios do Rio Grande do Norte. 26 ônibus e micro-ônibus, cinco carros do governo do estado e das prefeituras, quatro delegacias e outros três prédios públicos foram atacados.

Os ataques começaram no mesmo dia em que o governo começou a transferência de presos de Alcaçuz, penitenciária que está com detentos rebelados há 7 dias.

Homens do Exército, Marinha e Aeronáutica chegaram a Natal para reforçar a segurança dos moradores. O emprego dos militares foi autorizado pelo presidente Michel Temer. Ao todo, 1,8 mil homens vão integrar a Operação Potiguar 2 até o dia 30.

Desde segunda, o governo do Rio Grande do Norte mantém contato com os chefes de facções para tentar retomar o controle de Alcaçuz. O secretário de Segurança Pública e Defesa (Sesed), Caio Bezerra, disse que as facções foram informadas de que a polícia não iria mais permitir confrontos entre criminosos.

