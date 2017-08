Por falta de pagamento do Governo, Hospital de Ponta Porã atrasa salários e médicos já falam em paralisar serviços

Setor de UTI, cirurgias cardíacas e obstétricas, entre outras, serão afetadas

Por falta de repasse mensal do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para o Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, referente ao mês de junho, médicos e anestesistas ameaçam paralisar os serviços. Esta semana, além das cirurgias, que serão paralisadas, o setor de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ficará sem medicamentos, e somente a sala vermelha (casos de urgência e emergência) estará disponível para atendimento pelo setor clinico.

Serviços essenciais, como cirurgias cardíacas e obstetrícias também serão afetadas pelo atraso do Governo no repasse, assim como a coleta do lixo, limpeza do Hospital, laboratório (reagentes, que são a principal matéria prima para análise dos resultados, já estarão em falta a partir de amanhã), serviços de hotelaria, engenharia, locação de impressoras, entre outros prestadores de serviço e fornecedores.

O atraso no pagamento prejudica o atendimento no Hospital Regional de Ponta Porã justamente no período em que serviços importantes, como cirurgias eletivas, tinham sido retomados após anos de paralisação.

