Por intermédio do deputado Eduardo Rocha, município de Jateí receberá apoio da Fundesporte

Fundação disponibilizará brinquedos infláveis para festa de aniversário da cidade

A cidade de Jatéi completa 54 anos de criação no próximo dia 11 de novembro e para celebrar será realizada uma grande festa no dia que antecede a data e nos posterior. Para esta, após intermédio do deputado estadual Eduardo Rocha, a Fundesporte – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul irá disponibilizar os brinquedos infláveis.

Em nome no município, quem veio em busca de apoio de Rocha foi até o diretor-presidente da fundação, foi o vereador Manoel Pinheiro de Andrade, o Nezinho, juntamente com Eduardo Pereira, diretor da Câmara Municipal da cidade e Carlos Cezar, gerente de Desenvolvimento Rural da Prefeitura da cidade.

Representando o parlamentar, participou da reunião a assessora parlamemtar Heloara Rodrigues. Eles se reuniram nesta quarta-feira (4), na sede da Fundesporte. Dessa forma, ficou certo de que todos os brinquedos infláveis, chamado de parquinho, serão instalados no município, nos três dias de festa.

Ainda na ocasião, o município irá protocolar um ofício para tentar viabilizar um valor a ser definido para ajudar no custeio da festa.

CRÉDITO: Jornalista Mariana Anjos Assessoria de Imprensa Gabinete Deputado Eduardo Rocha

