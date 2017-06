Por licitação ‘superestimada’ ex-diretor do HU é multado em R$ 45 mil

José Carlos Dorsa Vieira Pontes, ex-diretor-geral do Hospital Universitário da UFMS foi condenado pelo TCU a pagar multa de R$ 45 mil referentes a irregularidades encontradas em licitação para a contratação de serviços de reformas, avaliada em R$ 10,1 milhões.

Élio Rodrigues Frias ex-chefe da divisão de Infraestrutura e Projetos do HU também foi multado em R$ 45 mil. Ambos poderão pagar as multas em 36 parcelas mensais, por decisão do TCU.

Investigações sobre os serviços de reformas de telhados do Hospital foram desmembradas de outros processos que apuram licitações irregulares no HU. De acordo com relatório do ministro Bruno Dantas, não houve dano ao erário com as contratações.

Contudo, houve uma “superestimação” da licitação, segundo o voto do ministro. Embora o valor de referência do certame tenha sido de R$ 10,1 milhões, os contratos com as cinco empresas responsáveis pelas reformas foram assinados por R$ 3,8 milhões, e após revisados, desceram para R$ 2,9 milhões.

A redução em mais de 70% do valor da licitação, para o ministro Bruno Dantas, demonstrou que Élio e Dorsa teriam ignorado as irregularidades do certame, e as contratações só acabaram não causando dano ao erário por causa da atuação de outros gestores, que revisaram os contratos.

Ainda no voto do ministro, foi considerada a falta de especificação de quantidades de itens nas palanilhas da licitação. Após a revisão de outros gestores, o total dos itens contratados teria diminuido em 25%.

