Por meio de emenda, Eduardo Rocha entrega uma ambulância para Paranaíba

Entrega ocorreu na manha desta sexta-feira

Por meio de suas emendas parlamentares, o deputado estadual Eduardo Rocha, líder do PMDB na Assembleia Legislativa, entregou para a cidade de Paranaíba, uma ambulância tipo A, no valor de R$ 50.000. Esta é referente ao ano de 2015

A ambulância tipo A é de transporte destinado a transportar em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de morte, para remoções simples e de caráter eletivo.

Rocha segue realizando a entrega de suas emendas de acordo com a liberação do governo do Estado, levando melhorias para a população do Estado.

Dessa forma, o parlamentar continua entregando suas emendas de anos anteriores, em que o executivo continua efetuando o pagamento de 2016, mas o processo de 2017 ainda não foi aberto.

Várias autoridades estiveram presentes no ato da entrega, como o presidente da Casa de Leis, deputado Junior Mochi, o prefeito de Paranaíba, Ronaldo José Severino de Lima, os vereadores Ailson Freita (Binga), Edmar da Silva (Dollar), Jalmir Modesto, Nelo da Silva (Missionário Nelo – presidente da Câmara Municipal), Carlos Rios (Corujinha) e Paulo Borges (Bodinho), além da secretária de Saúde do Município, Débora Queiroz.

