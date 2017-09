Por pacto com diabo estuprador confessa o crime

No depoimento à Polícia o suspeito de estuprar as filhas do amigo de 8 e 11 anos confessou em partes o crime alegando pacto com o Diabo com o objetivo de ficar rico. Os estupros aconteceram em Coxim/MS. O suspeito foi preso hoje (20).

A delegada Sandra de Brito Araújo da Delegacia de Atendimento a Mulher informou ao Site Midiamax que a denúncia do estupro foi feita no dia 14 de setembro e a pedido de prisão no dia 15. Mas a justiça só expediu o mandado de prisão ontem (19).

A Polícia cumpriu o mandado hoje (20) por volta das 6h. O suspeito foi levado ao Presidio de Coxim/MS. Informações de acordo com o Site Midiamax.

Comentários