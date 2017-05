Por se sentir desmoralizado Paulo Siufi deixa a base

Paulo Siufi, deputado estadual (PMDB) saiu da base do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) ontem (9), após divergência com o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Beto Pereira (PSDB). A motivação da briga teria sido por falta de acordo para colocar em pauta o projeto de lei que garantia aumento do piso salarial dos farmacêuticos.

Havia uma expectativa na sessão de ontem de que o texto fosse aprovado. Diante disso plateia estava repleta de representantes da categoria que acompanhavam a votação. Pois a matéria já havia sido apreciada em regime de urgência na quinta-feira (4). Como de praxe, o projeto já deveria ser colocado para análise do plenário na sessão seguinte. O que não ocorreu.

Beto Pereira, presidente da CCJ não quis apresentar o relatório durante a sessão. E justificou

“De acordo com regimento interno da Casa, eu tenho 48 horas para fazer isso. Não vou apresentar sem analisar”. O presidente do Legislativo, deputado estadual Junior Mochi (PMDB), decidiu que ele deve apresentar relatório da matéria em 24 horas. A proposta deve ser encaminhada para apreciação hoje.

Esta barreira criada irritou o tucano Siufi, que ao se sentir desmoralizado diante de uma plateia de 200 profissionais que aguardavam a aprovação do aumento. Para Siufi , Beto fez a manobra de propósito por falta de afinidade com o recém-chegado à Casa de Leis. Vale ressaltar que já estava acordado com os demais a votação da matéria ontem.

Imediatamente, o grupo de farmacêuticos e Siufi foram para a Governadoria falar com Azambuja. Mas como o chefe do Executivo estadual estava cumprindo agenda no interior, ele comunicou os fatos ao subsecretário de Relações Institucionais do governo Alessandro Menezes.

O parlamentar vai marcar uma agenda com o governador para avisá-lo que não faz mais parte da sua base, porque não está tendo reciprocidade do grupo no quesito respeito.

Comentários