Posto Eleitoral da Fundação de Cultura atenderá neste sábado (21)

Neste sábado (21) o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) estará atendendo os eleitores campo-grandenses para a revisão eleitoral e o cadastramento biométrico, no posto de atendimento montado na sede da Fundação de Cultura.

O horário de funcionamento será das 08h às 14h, e os eleitores serão atendidos por meio de distribuição de senha e por ordem de chegada.

O atendimento aos sábados faz parte das ações empreendidas pelo TRE-MS para deixar os serviços da Justiça Eleitoral cada vez mais próximos do eleitor da Capital, de forma que este realize a revisão biométrica dentro do prazo estipulado e não corra o risco de perder o título de eleitor.

Considerando que mais de 420 mil eleitores da Capital deverão comparecer a um posto eleitoral até o dia 18 de março de 2018, o TRE orienta que não deixem para última hora.

O eleitor deve levar cópia e original de um documento oficial de identificação com foto e original do comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que irão tirar o título pela primeira vez, devem também apresentar o comprovante de quitação do serviço militar, com cópia.

O Posto de Atendimento Eleitoral está localizado no prédio Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, que fica na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro.

Comentários