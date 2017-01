Pré-Carnaval e teatro infantil são opções de diversão no fim de semana

“LA LA LAND”

Apesar de ter entrado em cartaz na semana passada, “La La Land – Cantando Estação” estreou oficialmente ontem. Um dos favoritos ao Oscar e grande vencedor do Globo de Ouro em 2017, o longa-metragem de Damien Chazelle é um musical que homenageia o gênero e os grandes filmes da história do cinema.

No enredo, Sebastian, um pianista de jazz, apaixona-se por Mia, uma aspirante a atriz, serve café para estrelas entre suas audições. À medida que os dois crescem em suas profissões e o sucesso se torna uma variante importante da equação, eles são obrigados a encarar decisões que podem destruir o frágil relacionamento que vinham construindo.

Estrelado por Emma Stone e Ryan Gosling, o filme ganhou sete prêmios no Globo de Ouro e vem reunindo outros importantes prêmios da indústria cinematográfica. É uma das apostas certeiras para quem gosta de bom cinema.

Outras boas opções que estão em cartaz passeiam entre diversos gêneros. “Moana – Um Mar de Aventuras”, animação da Disney que apresenta uma nova princesa, que escapa do conceito tradicional e se torna uma heroína de fazer inveja. Quem gosta de ação vai se divertir com o retorno da franquia “xXx: Reativando”, que traz Vin Diesel no papel do agente Xander Cage. O primeiro filme da trilogia foi lançado em 2002.

Entre os filmes brasileiros, as comédias dominam o cenário. “Minha Mãe é Uma Peça”, “Eu Fico Loko” e “Penetras 2 – Quem Dá Mais” apostam no humor para conquistar o público.

Cinema

Onde: Cinemark, UCI e Cinépolis Programação: Confira na página B2

ESQUENTA CARNAVALESCO

Os blocos de Carnaval de Campo Grande intensificam a programação à medida que a folia se aproxima. Neste fim de semana, quem começa a brincadeira é o Bloco Calcinha Molhada, o caçula da turma. A festa acontece amanhã, no Drama Bar, às 20h.

Com o tema “Purpurinaço” será aberta a programação do bloco em 2017. O próximo encontro será no dia 28. Até as 21h, os foliões não pagam. A animação fica por conta das Goiaba & Darina, Bibis Vargas & Tamys e Paulinha & Gabi, que comandam o som até as duas da manhã.

O Bloco Calcinha Molhada nasceu do encontro de um grupo de amigas que queriam algo que tivesse a cara delas para o Carnaval de Campo Grande. Os primeiros pré-carnavais, que foram realizados em outubro e novembro do ano passado, ocuparam um dos redutos alternativos da Capital: a Praça Aquidauana, localizada em frente ao Bar da Aguena, no centro da cidade.

A largada dos blocos de rua em 2017 foi dada na semana passada, com um pré-carnaval do Cordão Valu. Na semana que vem, é a vez dos três blocos – incluindo o Capivara Blasé – animarem a cidade.

Drama Bar

Onde: Avenida dos Estados, 21, Jardim dos Estados

Site: fb.com/DramaBarCG

TEATRO PARA CRIANÇAS

Um dos clássicos da música sul-mato-grossense, “Kikiô”, de Geraldo Espíndola, ganhou versão teatral com bonecos. No comando do espetáculo, Flávia Silveira e Jorge de Barros, do Grupo Guavira, apresentam a lenda do índio pai dos Tupi e dos Guarani e da formação desses povos.

O espetáculo será encenado amanhã, no Sesc Morada dos Baís – Avenida Noroeste, 5.140 –, e abre a temporada do espetáculo, que terá outras apresentações neste mês. A entrada é gratuita, mas o Grupo Guavira pede a doação de um quilo de alimentos de uma lista que conta com arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar, fubá.

A apresentação acontecerá às 16h. Às 14h30min, o grupo promove oficina de criação teatral com bonecos e formas animadas. Em seguida, haverá exibição de filme infantil.

Sesc Morada dos Baís

Onde: Avenida Noroeste, 5.140, Amambaí, (67) 3311-4458, Campo Grande (MS)

Site: fb.com/SescMoradadosBaís

DRINKS PARA O VERÃO

Gosta de drinks e adoraria aprender a fazê-los? A oportunidade é agora. Amanhã e domingo, no Sacramento Cervejaria, o mixologista Fabio Kojak Eckert promove o workshop Drinks para o Verão. Com 15 anos de experiência internacional na área de bar, ele já viajou e trabalhou em mais de 50 países.

Hoje, ele atua como consultor e presta assessoria para restaurantes e bares. Em Campo Grande, Fabio está à frente do Apothecario Bar Escola, o primeiro Cocktail Bar de Campo Grande, que abrirá as portas em fevereiro. O workshop terá duração de duas horas e meia. Estão previstas desde noções básicas como introdução à coquetelaria, ensinamentos sobre equipamentos até a montagem do bar e técnicas e dicas de decoração para coquetéis. Haverá certificado para participantes.

Sacramento Cervejaria

Onde: Rua Quinze de Novembro, 1.446, Santa Fé, (67) 3025-7693, Campo Grande (MS)

Site: fb.com/sacramentocervejaria

+MAIS

Conversa sobre arte

No espaço colaborativo Brava, haverá palestra com Lucas Rehnman. “Arte para além do espetáculo” discutirá questões relacionadas à produção artística contemporânea. Lucas é artista e professor, nascido em São Paulo, mestre em Arte nas Esferas Públicas pela Escola Cantonal de Arte do Valais (Sierre, Suíça) e está de passagem por Campo Grande. Onde: Avenida Calógeras, 3.100, 4.333, Santa Fé, (67) 3326 2687, Campo Grande (MS)

Site: fb.com/ brava3100

Back 3 Back

Os três reis magos do techno brasileiro – Renato Cohen, Anderson Noise e Mau Mau – desembarcam em Campo Grande para animar a noite na Move Club.

Onde: Rua Doutor Temistócles, 94, Centro, (67) 3321-2468, Campo Grande (MS)

Forró

No Genuíno Arte e Destilaria, hoje é dia de Forró Pantaneiro.

Onde: Rua Aporé, 97, Amambaí, (67) 9921-6605, Campo Grande (MS)

