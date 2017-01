Pré-estreia de filme é cancelada após cachorro ser forçado a entrar na água

A Universal Pictures e a produtora Amblin Entertainment anunciaram na noite desta quinta-feira (19) que a pré-estreia do filme “Quatro Vidas de Um Cachorro” foi cancelada, após um vídeo do set, em que mostra o animal sendo forçado a entrar na água, vazar na internet.

A pré-estreia aconteceria em Los Angeles neste final de semana. Em um comunicado, a Universal Pictures e a Amblin, afirmaram que, por causa de um vídeo “editado”, a distribuidora Universal Pictures decidiu cancelar a première e também a as entrevistas agendadas com a imprensa para divulgação, chamadas de press junkets. A estreia do filme continua marcada para o dia 27 de janeiro, nos Estados Unidos.

“Não queremos que nada atrapalhe este filme que celebra o relacionamento entre homens e animais. Desde que essas imagens surgiram, a Amblin está em contato com o pessoal da segurança, treinadores e coordenadores de dublês para revisar o que ocorreu”.

As imagens, feitas em novembro de 2015 no Canadá e divulgadas pelo site TMZ, mostram um adestrador aparentemente forçando um pastor alemão a entrar em um tanque com águas turbulentas. Mesmo assustado e se recusando a entrar na água, o cão, chamado Hercules, é colocado pelo homem para dentro do reservatório.

A Peta (People for the Ethical Treatment of Animals), entidade que defende tratamento ético aos animais, pediu boicote ao filme. “A Peta pede que os amantes de cachorros boicotem o filme para que seja enviada a mensagem de que os animais devem receber tratamento humanitário”.

No IMDB (Internet Movie Database), um banco de dados de filmes e séries de TV que permite que o público atribua notas, a avaliação de “Quatro Vidas de Um Cachorro” começou a cair: 94% dos usuários classificaram a produção com nota 1, a mínima no site. Detalhe: o filme ainda nem estreou nos Estados Unidos –está previsto para esta sexta-feira (27).

PRODUTORA NEGA

Um representante da Amblin Entertainment, empresa que produziu “Quatro Vidas de Um Cachorro”, afirmou ao TMZ que, por mais que pareça no vídeo, o cachorro não foi forçado a entrar na água. O cachorro teria ensaiado as cenas na correnteza diversas vezes, mas no dia da gravação hesitou em entrar na água, segundo a empresa.

“No dia da gravação, o Hercules (nome do cachorro) não quis fazer a acrobacia, então nossa equipe interrompeu aquela tomada”, garantiu o representante da Amblin ao site que revelou o vídeo.

EQUIPE INCOMODADA

Em um primeiro momento foi divulgada a informação de que o diretor do filme, Lasse Hallström, havia participado de todas as filmagens, mas logo depois ele emitiu um comunicado reprovando as cenas e dizendo que não tinha o conhecimento de que aquilo tinha acontecido.

“Estou muito incomodado com o vídeo divulgado do set de ‘Quatro Vidas de Um Cachorro’. Eu não testemunhei essas ações, que são inaceitáveis e não deveriam nunca acontecer sob meu conhecimento. Me prometeram que uma investigação completa dessa situação está em andamento e que qualquer irregularidade será relatada e punida”, disse o diretor.

Josh Gad, ator responsável por dar voz ao cachorro, também disse estar abalado. “Triste por ver qualquer animal colocado em situação contra a sua vontade”.

W. Bruce Cameron, autor do livro em que o filme foi baseado e roteirista de “Quatro Vidas de um Cachorro”, também divulgou um comunicado em suas redes sociais.

“Eu fiquei tão chocado quanto vocês quando assisti ao vídeo. Apesar de claramente ter sido editado e exageradamente divulgado, as imagens falam por elas mesmas. Eu pedi uma explicação ao estúdio e eles me asseguraram que estão revendo todas as imagens da gravação daquele dia e questionando todos os que estavam presentes (eu não estava). Eu prefiro ter todas as informações ao meu dispor antes de julgar ou opinar”, escreveu.

De acordo com o Buzzfeed, o treinador que aparece no vídeo foi demitido. Nas imagens é possível ouvir uma outra treinadora chamando pelo cão, enquanto o homem que faz as imagens diz que “pelo menos a água é quente”.

No filme, baseado no best-seller de W. Bruce Cameron, um cão morre e reencarna diversas vezes. Embora conheça novas pessoas e viva novas aventuras, ele sonha em encontrar seu primeiro dono, que foi seu maior amigo. No trailer da produção, há uma cena em que um pastor alemão é parceiro de um policial e tenta tirar uma pessoa da água.

