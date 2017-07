Precatórios devem ser pagos até o fim do mês de julho

Publicado hoje (05), no Diário da Justiça nº 3.833, a intimação para que o Sinpol-MS e o Estado do Mato Grosso do Sul se manifestem sobre os cálculos de dois processos de precatórios que estão em trâmite para pagamento. As partes devem se recorrer até o dia 12/07/17, se ninguém se manifestar, o processo irá para o vice-presidente do Tribunal de Justiça para autorizar a expedição dos alvarás para pagamento. Porém se uma das partes não concordar com o cálculo, o vice-presidente do Tribunal de Justiça deverá emitir nova decisão, o que acarretaria em mais demora para o pagamento.

De acordo com o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda, está é uma boa notícia, pois é um sinal de que o pagamento está próximo. “Serão 1.147 filiados que receberão os valores creditados diretamente em sua conta bancária pelo Tribunal de Justiça. Apesar do procedimento ser demorado e trabalhoso, estivemos sempre atentos ao andamento em defesa dos nossos sindicalizados”, declarou.

Os precatórios podem ser consultados através do site www.tjms.jus.br

