Preço de combustível tem pequena redução em MS

A Petrobras anunciou a 10 dias nova redução de preços nas refinarias e entrar em vigor no dia 1º deste mês. Contudo uma nova pauta fiscal para os combustíveis em MS, uma queda nos preço do combustível que varia entre R$ 0,03 e R$ 0,02 para o consumidor final no Estado.

O diesel foi para R$ 0,03, a redução então é de R$ 0,02 que se refere ao etanol. Em relação à gasolina, não houve alterações significativa na virada do mês de junho, de acordo com preços médios apurados nos postos sul-mato-grossenses pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Em porcentuais, as economias ficaram em, respectivamente, 0,74% e 0,49%, patamares bem distantes dos projetados pela estatal, de 3,5% para o diesel, se considerado o repasse integral do reajuste para o consumidor, e ainda mais inferior ao índice de redução de 1,12% para o preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) do etanol.

Reduções estas estabelecidas e, Ato Cotepe da Confaz, publicado no mês passado.

