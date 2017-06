Preços de combustíveis voltam a registrar queda nos postos de MS

Os consumidores sul-mato-grossense terão mais uma redução na queda de até 1,6% nos preços dos combustíveis decorrente das últimas quatro semanas. O consumidor poderá ser contemplado com nova redução nos valores médios dos combustíveis a partir deste sábado.

Redução esta por conta da forte concorrência do mercado local, de retração no consumo e de repasse parcial das duas reduções consecutivas de preços para a gasolina e o diesel nas refinarias praticadas pela Petrobras nos últimos 45 dias.

De acordo com ato da Comissão Técnica Permanente (Cotepe) do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) publicado na semana passada no Diário Oficial da União, o valor do litro da gasolina comum, a ser usado como referência no mercado estadual, deverá ficar até 1,57% mais barato, passando de R$ 3,6397 para R$ 3,5825 no próximo mês.

Para o etanol, a expectativa de redução é de 1,53%, saindo de R$ 2,9727 para R$ 2,9270. Na Capital, em alguns locais as promoções derrubaram o preço da gasolina a R$ 3,19.

Já de acordo com o último levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em quatro semanas, o preço médio do litro da gasolina teve queda de seis centavos em MS, enquanto o do diesel reduziu cinco centavos.

