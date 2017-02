Prédio da antiga rodoviário pode abrigar novas secretarias

As salas da antiga rodoviária de Campo Grande podem ser ocupadas por secretarias municipais. Rosane Nelly, síndica do prédio é que forneceu estas informações. De acordo com a síndica o assunto foi discutido entre comerciantes do complexo e representantes da prefeitura. Marcos Trad, prefeito da capital disse que a transferência está em estudo.

Caso a mudança seja efetivada, proporcionará ao município uma economia. “Com o dinheiro que paga em aluguel, entre R$ 12 mil e R$ 15 mil, a prefeitura poderá investir em reformas das partes que já são do município aqui no prédio”, sugeriu a síndica.

De acordo com Rosane, em reuniões, ocorridas no mês passado, a prefeitura considerou a possibilidade de realizar melhorias no local e de ocupar salas que são do município.

Para o prefeito, “é óbvia” a economia decorrente da transferência das secretarias de prédios alugados para salas do município, que estão na rodoviária. “Já pedi estudo técnico para levantar quantas secretarias são alugadas, quais contratos estão em vigência e destes, quais não geram rescisão”, garantiu.

