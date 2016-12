Prédio histórico da Santa Casa será restaurado para centenário

Desativado desde a década de 80, o antigo prédio da Santa Casa de Campo Grande está sendo restaurado para a comemoração do primeiro centenário de existência da instituição. Instituição criada em agosto de 1917, quando Campo Grande ainda possuía apenas 8 mil habitantes. Localizada na Avenida Mato Grosso, o primeiro prédio foi o “embrião” da Santa Casa, sendo o primeiro hospital da cidade destinado ao atendimento de civis.

Dr. Esacheu Nascimento vendo a importância desde ano que se inicia e junto com a diretoria executiva do hospital organizaram uma programação especial em comemoração ao cem anos da Santa Casa. A restauração do prédio é a primeira delas onde serão feitas as pinturas externas, restauração das janelas e portas para ficar o mais próximo possível da estrutura original. Serão programadas diversas outras atividades comemorativas como lançamentos de posts em mídias sociais divulgando os passos históricos da instituição, layout novo do site, selo comemorativo e lançamento de uma comenda para os grandes contribuintes da Santa Casa.

A ideia principal, de acordo com a diretoria do hospital, é de transformar o antigo prédio em um Memorial da Santa Casa, com acervo de fotos, quadros, móveis, exemplares de jornais vinculados na época e relacionados ao hospital. O intuito do memorial é equipar o prédio para ser utilizados por médicos, estudantes e historiadores para projetos e pesquisas científicas.

De acordo com o presidente, as programações enriquecerão ainda mais a longa história do hospital, será um legado para as gerações futuras. “Nossa intenção com o memorial da Santa Casa é mostrar a brilhante história do hospital para a geração que está chegando, além de que, isso será mais um benefício à população. Neste novo ano nós faremos uma programação muito especial para algumas datas que foram importantes para todos nós”.

