Prefeita de Dourados decreta luta devido ao falecimento de Pedro Pedrossian

Delia Razuk (PR), prefeita de Dourados acaba de assinar um decreto decretando luto oficial de três dias no município devido ao falecimento do ex-governador Pedro Pedrossian.

A prefeita destacou a importância do ex-governador com relação a política e para a construção histórica de Mato Grosso do Sul. E destacou ainda a prefeita “O ex-governador era um homem visionário e o que temos de concreto no estado tem as mãos dele”.

Delia Razuk lembrou a construção do Estádio Frédis Saldivar o “Douradão” há mais de trinta anos como uma das obras mais importantes e emblemáticas para o fortalecimento do futebol e da autoestima dos douradenses.

E conclui prefeita Delia Razuk “Lamentamos esta perda irreparável. Vai se o homem, o político e fica a lenda”.

