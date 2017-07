Prefeita de Iguatemi emite nota pelo falecimento de Cazelli

A Prefeitura de Iguatemi/MS, emitiu nota de pesar pelo falecimento do coordenador regional do governo, Cilimar José Cazelli.

No texto, atribuído a prefeita Patricia Nelli Margatto (PSDB), se relembrou contribuição de Cazelli como secretário municipal de obras e presidente da UNIFIG (União dos Deficientes Físicos de Iguatemi).

“Iguatemi perde uma figura pública que trabalhou ativamente em prol do desenvolvimento do Município e do Estado. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares ratificando nosso voto de pesar”, destacou a prefeita.

Para o também coordenador regional e ex-prefeito de Nova Alvorada do Sul, Juvenal Neto (PSDB), o amigo será lembrado com saudade e respeito pelo trabalho “em defesa das prioridades do governo”. Este explicou ainda que velório ocorre na Câmara Municipal de Iguatemi e enterro estaria previsto para às 16h.

SUICÍDIO

Cilimar José Cazelli foi encontrado morto com tiro na cabeça, na noite de domingo (23), próximo ao terminal rodoviário de Iguatemi. Ele teria tirado a própria vida. Militar da reserva do Exército Brasileiro, Cazelli atuava como coordenador regional da Segov.

Confira íntegra da nota:

A Prefeitura de Iguatemi, por meio da Prefeita Patricia Nelli Margatto vem a público expressar profundo pesar pelo falecimento de Cilimar José Cazelli, iguatemiense ilustre, Coordenador Regional do Governo de Mato Grosso do Sul, já muito contribuiu com o crescimento deste município quando atuou como Secretário Municipal de Obras e de Governo, atualmente ocupava a presidência da UNIFIG (União dos Deficientes Físicos de Iguatemi). Deixa um legado de honra e serviço prestado a comunidade. Pai, esposo e grande amigo de todos. Deixa também muitas saudades nos corações daqueles que com ele conviveram. Nós, da Prefeitura de Iguatemi, oferecemos pêsames e sentimentos a sua esposa Araci Cazelli aos seus filhos e amigos. Iguatemi perde uma figura pública que trabalhou ativamente em prol do desenvolvimento do Município e do Estado.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares ratificando nosso voto de pesar pela grande perda e agradecimentos à dedicação e trabalho prestado a Iguatemi.

Comentários