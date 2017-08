Prefeita de Miranda decreta luto de três dias

MIRANDA-MS (Correspondente) – A Prefeitura de Miranda, através da prefeita D. Marlene Bossay acaba de decretar luto oficial por 3 dias em homenagem ao mirandense ilustre ex-governador Pedro Pedrossian que faleceu nesta madrugada.

Em nota oficial, a prefeita Marlene Bossay (PMDB) destacou a importância de Pedrossian para a política e para a construção histórica do estado de Mato Grosso do Sul. e relembrou que grande parte das obras existentes em Miranda foram feitas durante o governo desse filho ilustre.

Bandeiras estão hasteadas a ‘meio pau’ na praça central de Miranda.

Por outro lado, as observações políticas são de que o Governador Reinaldo Azambuja deveria ter seguido o exemplo dos demais poderes e poderia, inclusive, ter decretado luto oficial e dispensado o funcionalismo, coisa que não foi feita até agora.

As 16:30 o féretro sairá do saguão do Palácio Popular da Cultura em carro aberto do Corpo de Bombeiros seguindo o seguinte trajeto: Afonso Pena até a Calógeras seguindo por ela até a Costa E Silva e de lá para o Cemitério Parque das Primaveras onde o caixão descerá ao jazigo da família.

