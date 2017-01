Prefeito da Capital de dirigiu ao MPE na tentativa de resolver impasse da Omep e Seleta

Marquinhos Trad (PSD), após ser empossado no domingo (1) como prefeito de Campo Grande, obteve de seu sucessor a mais calamitosa cidade. Campo Grande está em terrível abandono.

E na manhã de terça-feira (3) diante do procurador geral do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS), Paulo Cezar buscou resolver os impasses do convênio entre a Prefeitura e a Omep e Seleta.

O prefeito espera uma solução definitiva para os trabalhadores da Omep e Seleta, que foram demitidos após decisão judicial. “Estou indo conversar com o Ministério Público Estadual (MPE) e com o Poder Judiciário para resolver a situação. Acredito que o bom senso vai operar. Vamos ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas para que as pessoas retornem para suas funções até que tenham uma situação definitiva”, detalhou.

