Prefeito de Costa Rica recebe Comenda do Mérito Legislativo de deputado Eduardo Rocha

O prefeito da cidade de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa, foi homenageado em sessão solene da Assembleia Legislativa, na noite de terça-feira (17). O deputado estadual Eduardo Rocha, o homenageou com a Comenda do Mérito Legislativo, em noite de Casa de Leis lotada, onde foi entregue esta homenagem, assim como o Título de Cidadão sul-mato-grossense.

Foram entregues as homenagens a 75 personalidades indicadas pelos deputados estaduais, por proposição da Mesa Diretora da Casa de Leis.

O objetivo da solenidade, que ocorre anualmente, é homenagear pessoas que sempre acreditaram no futuro do Estado, tendo realizado com dedicação extraordinário trabalho no contexto sócio-político-econômico e contribuído de forma destacada para o desenvolvimento e projeção de Mato Grosso do Sul.

Waldeli iniciou carreira política no PMDB, em 2000 foi eleito pela primeira vez prefeito de Costa Rica e em 2004 foi reeleito por meio de candidatura única. No ano de 2011 deixou o PMDB e se filiou no PR.

Alguns anos depois, Waldeli aceitou disputar a eleição em 2012 sendo eleito para seu terceiro mandato e em 2016 buscou a reeleição tendo êxito coma maior porcentagem do Estado e hoje conta com 94,84% de aprovação da população Costa-Riquense.

CRÉDITO: Jornalista Mariana Anjos Assessoria de Imprensa Gabinete Deputado Eduardo Rocha

Comentários