Prefeito de Ribas do Rio Pardo visita gabinete do deputado Eduardo Rocha

O prefeito da cidade de Ribas do Rio Pardo, Paulo Tucura, esteve na manhã desta quarta-feira (17), no gabinete do deputado estadual Eduardo Rocha.

O líder do PMDB na Assembleia Legislativa recebeu o chefe do executivo e conversaram sobre emendas parlamentares, na qual o deputado se comprometeu em analisar a possibilidade de destinar para o município.

O prefeito também aproveitou o momento para falar sobre a expectativa de instalação de uma fábrica de celulose no município e pediu apoio a Eduardo Rocha.

Com relação as emendas, o governo do Estado segue finalizando o pagamento dos processos de 2016 e deve abrir no próximo mês para o ano de 2017.

