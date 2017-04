Prefeito discute proposta de aumento no salário Base de Médicos

O prefeito Marquinhos Trad se reuniu com o Sinmed-MS na tarde de ontem (26/04), para das continuidade as negociações sobre o salário-base da categoria. Os médicos querem aumentar a remuneração para cerca de R$ 4,5 mil, mas a prefeitura oferece reajuste condicionado a ampliação da carga horária.

De acordo com a assessoria do município, o salário base de um médico da rede pública é de R$ 2.276,00 por 12 horas trabalhadas por semana, mais gratificações, que podem praticamente dobrar este valor, além dos plantões.

Contudo a proposta inicial apresentada pelo sindicalista Flávio Freitas, prevê uma incorporação no valor pagos pelas gratificações. Flavio enfatizou que “hoje nós temos vivenciando um fenômeno inverso do que era no passado, onde a maioria dos profissionais buscava ter vínculo de trabalho com a prefeitura. Nós estamos presenciando uma migração muito grande para o serviço privado e isso, em sua maioria, é ocasionado para falta de atrativo financeiro para que ele possa trabalhar”.

Conforme o Sinmed-MS o objetivo é amenizar esta defasagem pois já se pendura a 12 anos. Os sindicalistas também querem que a letra da categoria mude, com o objetivo de garantir realizações independentes dos veterinários e odontólogos. O sindicalista completou salientando que “essa é outra questão que estamos há muito tempo colocando para discussão com a gestão”.

O prefeito se comprometeu na data de hoje (27/04), apresentar uma contraproposta. “Nós precisamos buscar o consenso, mas tudo deve ser feito com responsabilidade, principalmente quando se fala em recurso. A saúde é uma das maiores prioridades da minha gestão e estamos empenhados em fazer o melhor e dar o melhor para a população campo-grandense”.

Contudo Marcelo Vilela, secretário municipal de Saúde, ponderou que a proposta seria viável desde que o vínculo de 12 horas aumente para 20 horas semanais. “Desta forma nós conseguiríamos atender à reivindicação da categoria e também organizar as escalas garantindo o atendimento à população”, pontuou Vilela.

Hoje de acordo com a prefeitura a rede municipal conta com 1.098 médicos, sendo 589 concursados e 509 contratados. Sendo que 1.082 recebem R$ 5 mil mensais, 472 uma média de R$ 10 mil, 273 o equivalente a R$ 15 mi, 124 acima de R$ 20 mil. Todos os valores estão sendo considerados bonificações e plantões.

