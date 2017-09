Prefeito e vereador de Glória de Dourados visitam Eduardo Rocha em seu gabinete

O prefeito da cidade de Glória de Dourados, Aristeu Pereira Nantes, juntamente com o vereador Walid Aidamus Rasslan, estiveram no gabinete no deputado estadual Eduardo Rocha, líder do PMDB na Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira (20).

A visita foi para que os políticos da cidade de interior solicitassem emendas para levar melhorias e benfeitorias para a população do município.

O governo do Estado segue terminando de pagar as emendas de 2016 e a previsão é que até o próximo mês abra o processo para as emendas de 2017.

Na ocasião, o parlamentar, vereador e prefeito falaram ainda sobre os planos para o próximo pleito. Desta forma, como o intuito de Rocha em sair candidato a deputado federal, o chefe do executivo de Glória, assim como o vereador presente, demonstraram total apoio ao parlamentar estadual em buscar uma vaga na Câmara Federal.

De acordo com Eduardo Rocha, o prefeito e o vereador afirmaram que irão apoiar, na eleição de 2018, sua busca para se tornar um parlamentar federal, assim como a permanência do atual deputado federal Carlos Marun.

