Prefeito lança Movimento Maio Amarelo nesta manhã

Marquinhos Trad, prefeito da capital tem agenda pública hoje (05/05). O prefeito participa do lançamento do movimento Mês Amarelo, a partir das 8h30, na Avenida Afonso Pena com a rua 25 de Dezembro. O objetivo é alertar a população quanto ao alto índice de mortes e feridos causado pela imprudência e excesso de velocidade no trânsito de Campo Grande.

A ação é uma parceria entre prefeitura e Agetran, por meio do Gabinete Integrado de Trânsito (GGIT). Estas ações se iniciaram na segunda-feira (01/05), com a instalação de luzes amarelas para a iluminação do Obelisco.

O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil. E colocar em pauta o tema ‘Segurança Viária’ e mobilizar a sociedade envolvendo-a em diversos segmentos. Como: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

O ‘Maio Amarelo’ tem o intuito de promover atividades voltadas a conscientização e a um amplo debate das responsabilidades e avaliações de risco diante de cada comportamento do cidadão, dentro dos deslocamentos diários percorridos no trânsito.

Devem estar presentes outras autoridades como o Ministério Público Estadual e do Governo.

