Prefeito vai reforçar equipes de tapa-buracos em Campo Grande

Esta é uma medida emergencial até que tenha início o recapeamento

Depois de reunião com secretariado, Marcos Trad (PSDB) pretende fiscalizar in loco obras de tapa buraco em Campo Grande. Esta seria uma das primeiras ações enquanto a equipe técnica faz o levantamento de pessoal e também recurso financeiro no caixa para as ações depois de tomar posse.

“Não tivemos todos os elementos possíveis [durante a transição] agora é que vamos entrar na administração”.

Em relação a tapa-buracos há um plano de se reforçar as seis equipes existentes para até 15 durante esta semana. O secretário municipal de infraestrutura Rudi Fiorese ressaltou ser esta uma medida emergencial, uma vez que condições climáticas impedem o início efetivo do recapeamento.

“Vamos fazer ainda avaliação dos contratos e o que a Prefeitura dispõe de contrapartida para que seja dado início de obras de recapeamento”, declarou o secretário.

O tapa-buraco é feito por três empresas: Selco, Pavitec e Wala engenharia. Os contratos com essas empresas se mantêm por enquanto até que nova licitação seja fechada.

O prefeito visita hoje obras na Avenida Mato Grosso com Rua Bahia e com a Calógeras e na Rua Vitório Zeolla no bairro Carandá Bosque.

FINANÇAS

O prefeito demonstrou preocupação em relação ao caixa da Prefeitura que, teria sido entregue pela antiga gestão com R$ 25 milhões em caixa. O recurso é baixo para fazer frente à folha de pagamento dos servidores. O Executivo pretende dar solução ao problema até o dia 10 deste mês.

Quanto ao 13º salário ainda será feito levantamento para ver quais funcionários já receberam e o valor pago para eles.

A receita de Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) figura como esperança para que sejam quitados todos os débitos deixados neste período de transição.

